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Vladimir Putin'den Türkiye ve Karabağ açıklaması

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ,"Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı." dedi.

Vladimir Putin'den Türkiye ve Karabağ açıklaması

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ,"İlk etapta askeri faaliyetler sonlandırılmalı, can kayıplarına son verilmeli, müzakere masasına oturulmalı ve Türkiye de dahil AGİT Minsk Grubu'ndaki birçok ülkenin katılımıyla eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD tarafından hazırlanan teklifler temelinde görüş birliği ve çıkar dengesi sağlanmalı. Bunu yapabiliriz " dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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