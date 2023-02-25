Vladimir Pyatigorets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Pyatigorets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Pyatigorets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Pyatigorets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Pyatigorets 12 Nisan 1990 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пятигорец Владимир Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Pyatigorets Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 20 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Pyatigorets'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Pyatigorets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v_piatigorets/

Vladimir Pyatigorets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Pyatigorets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Pyatigorets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Pyatigorets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında MTZ-Ripo Minsk

1 Ocak 2012 yılında Gorodeya

1 Ocak 2013 yılında Torpedo Zhodino

1 Ocak 2014 yılında Gorodeya

15 Nisan 2016 yılında Torpedo Minsk

8 Mart 2019 yılında Belshina

5 Şubat 2020 yılında Sputnik

15 Temmuz 2021 yılında Dzerzhinsk

5 Mart 2022 yılında Dnepr Mogilev

20 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Vladimir Pyatigorets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Pyatigorets şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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