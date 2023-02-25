Vladimir Pyshkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Pyshkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Pyshkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimir Pyshkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimir Pyshkov 17 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пышков Владимир Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimir Pyshkov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Pyshkov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimir Pyshkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimir Pyshkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Vladimir Pyshkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimir Pyshkov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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