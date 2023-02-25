Vladimir Pyshkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Pyshkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladimir Pyshkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Pyshkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.