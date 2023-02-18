Vladimir Radivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Radivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Radivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Radivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Radivojevic 4 Şubat 1986 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Радивојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Radivojevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Radivojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Vladimir Radivojevic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Radivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Radivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Radivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Radivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2008 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2009 yılında Radnicki Klupci

1 Haziran 2009 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2009 yılında Mladost

1 Ocak 2012 yılında Javor-Matis

14 Şubat 2014 yılında Rad Belgrad

21 Ağu 2014 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

Vladimir Radivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Radivojevic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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