Vladimir Radocaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Radocaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Radocaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Radocaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Radocaj 24 Aralık 1998 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Радочај şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Radocaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Vladimir Radocaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Radocaj'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Radocaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Radocaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Radocaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Radocaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Bezanija

24 Şubat 2019 yılında Palanga

26 Ağu 2019 yılında Dinamo Vranje

11 Ocak 2021 yılında Kabel Novi Sad

29 Temmuz 2021 yılında IMT Belgrad

Vladimir Radocaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Radocaj şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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