Vladimir Rodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Rodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Rodic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Rodic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Rodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Rodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Rodic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Rodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Rodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Rodic 7 Eylül 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Karadağ,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Владимир Родић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Rodic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Vladimir Rodic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Rodic'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Rodic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladarodic93/

Vladimir Rodicboyu ve yaşı kaç

Vladimir Rodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vladimir Rodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Rodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Rodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Palic Koming

31 Aralık 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2012 yılında BASK Belgrad

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Srem Jakovo

30 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad

15 Temmuz 2015 yılında Malmö FF

22 Temmuz 2016 yılında Karabükspor

22 Ocak 2017 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2017 yılında Karabükspor

31 Ağu 2017 yılında Randers

31 Ocak 2018 yılında Silkeborg IF

7 Ağu 2018 yılında Hammarby

5 Ekim 2020 yılında Odds BK

31 Aralık 2020 yılında Hammarby

26 Şubat 2022 yılında Östers IF

Vladimir Rodic kimdir

Vladimir Rodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Rodic şuan Östers IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Rodic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladimir Rodic nereli

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