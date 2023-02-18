Vladimir Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Savic 12 Mart 1996 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Савић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Savic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Savic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladimir Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2014 yılında FC Wohlen U23

7 Ağu 2015 yılında Pozarevac

1 Temmuz 2019 yılında Radnicki 1923

5 Şubat 2021 yılında Sloga 33

1 Ağu 2021 yılında Zlatibor

21 Ocak 2022 yılında Napredak

Vladimir Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Savic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.