Vladimir Screciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Screciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Screciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Screciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Screciu 13 Ocak 2000 tarihinde Corabia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Ionuț Screciu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Screciu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Vladimir Screciu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Screciu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Screciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Screciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Screciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Screciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2018 yılında KRC Genk

31 Ocak 2020 yılında Lommel SK

30 Haziran 2020 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2020 yılında Univ. Craiova

Vladimir Screciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Screciu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladimir Screciu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSS Corabia

Romanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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