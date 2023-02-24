Vladimir Semerdzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Semerdzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Semerdzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Semerdzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Semerdzhiev 27 Mayıs 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Семерджиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Semerdzhiev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Vladimir Semerdzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Semerdzhiev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Semerdzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Semerdzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Semerdzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Semerdzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Lok. Sofia

30 Haziran 2018 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2019 yılında Slavia Sofia

1 Haziran 2020 yılında Lok. Sofia

11 Ağustos 2022 yılında Sportist Svoge

Vladimir Semerdzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Semerdzhiev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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