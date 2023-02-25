Vladimir Shcherbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Shcherbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Shcherbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Shcherbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Shcherbo 1 Nisan 1986 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Щербо Владимир Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Shcherbo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Vladimir Shcherbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Shcherbo'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Shcherbo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladimirshcherbo/

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Vladimir Shcherbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Shcherbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Shcherbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Shcherbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2007 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2011 yılında Gazovik Orenburg

8 Ağustos 2012 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2016 yılında Torpedo Zhodino

10 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

Vladimir Shcherbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Shcherbo şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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