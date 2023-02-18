Vladimir Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladimir Simic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladimir Simic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladimir Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Simic 20 Nisan 1992 tarihinde Ub şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Simic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Simic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Simicboyu ve yaşı kaç

Vladimir Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladimir Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2014 yılında Kolubara

1 Ocak 2015 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2017 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2019 yılında Zvezdara

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

Vladimir Simic kimdir

Vladimir Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Simic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Jedinstvo UB

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Vladimir Simic nereli

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