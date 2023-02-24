Vladimir Siromahov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Siromahov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Siromahov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Siromahov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Siromahov 8 Mayıs 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Владимиров Сиромахов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Siromahov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Siromahov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Siromahov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Siromahov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Siromahov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Siromahov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Siromahov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

Vladimir Siromahov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Siromahov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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