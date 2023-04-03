Vladimir Tomovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Tomovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Tomovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Tomovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Tomovic 31 Mayıs 2003 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Томовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Tomovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Tomovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Tomovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Tomovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Tomovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Tomovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kragujevac U19

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Vladimir Tomovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Tomovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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