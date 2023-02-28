Vladimir Trabalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Trabalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Trabalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Trabalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Trabalik 2 Kasım 2002 tarihinde Trstená şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Vladimír Trabalík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Trabalik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Trabalik'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Trabalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Trabalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Trabalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Trabalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında MSK Zilina B

Vladimir Trabalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Trabalik şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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