Vladimir Vagin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Vagin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Vagin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Vagin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Vagin 30 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Вагин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Vagin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EURASIA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vladimir Vagin'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Vagin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Vagin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Vagin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Vagin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Metallurg Bk.

Vladimir Vagin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Vagin şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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