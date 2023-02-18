Vladimir Vitorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Vitorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Vitorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Vitorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Vitorovic 3 Ekim 2000 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Владимир Виторовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Vitorovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Vladimir Vitorovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Vitorovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Vitorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Vitorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Vitorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Vitorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo Sur

1 Ağu 2020 yılında Lokomotiva

1 Ağu 2021 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

Vladimir Vitorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Vitorovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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