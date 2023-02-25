Vladimir Zhurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Zhurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Zhurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Zhurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Zhurov 9 Mart 1991 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Журов Владимир Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Zhurov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vladimir Zhurov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Zhurov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/zhur13_13?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Vladimir Zhurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Zhurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimir Zhurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Zhurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Mogilev II

1 Ocak 2012 yılında Polotsk

31 Aralık 2012 yılında Mogilev II

1 Ocak 2013 yılında Polotskgaz P.

30 Haziran 2013 yılında Mogilev II

8 Ağustos 2013 yılında Naftan

31 Aralık 2013 yılında Mogilev II

1 Ocak 2014 yılında Dnepr Mogilev

4 Mart 2016 yılında Neman Grodno

27 Şubat 2019 yılında Vitebsk

17 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

Vladimir Zhurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Zhurov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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