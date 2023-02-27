Vladimirs Kostigovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimirs Kostigovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimirs Kostigovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladimirs Kostigovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladimirs Kostigovs 14 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladimirs Kostigovs Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Vladimirs Kostigovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladimirs Kostigovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladimirs Kostigovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladimirs Kostigovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Vladimirs Kostigovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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