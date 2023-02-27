Vladimirs Stepanovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimirs Stepanovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimirs Stepanovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimirs Stepanovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimirs Stepanovs 6 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimirs Stepanovs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimirs Stepanovs'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimirs Stepanovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimirs Stepanovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladimirs Stepanovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimirs Stepanovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karosta

31 Aralık 2017 yılında Liepaja II

3 Ağustos 2019 yılında Palanga

31 Aralık 2019 yılında Liepaja II

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2020 yılında Valmiera

8 Mart 2022 yılında Super Nova

20 Haziran 2022 yılında Valmiera

21 Haziran 2022 yılında Auda

Vladimirs Stepanovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimirs Stepanovs şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladimirs Stepanovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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