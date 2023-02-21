Vladislav Adaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Adaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Adaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Adaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Adaev 14 Mart 1996 tarihinde Saransk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Адаев Владислав Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Adaev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Vladislav Adaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Adaev'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Adaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Adaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Adaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Adaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Mordovia II

1 Ocak 2017 yılında Mordovia

4 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

6 Temmuz 2022 yılında Rodina Moscow

Vladislav Adaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Adaev şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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