Vladislav Blanuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Blanuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Blanuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Blanuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Blanuta 12 Ocak 2002 tarihinde Hîncești şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Vladislav Blănuță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Blanuta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Vladislav Blanuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Blanuta'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Blanuta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vlad.blanuta

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Vladislav Blanuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Blanuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Blanuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Blanuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pescara U19

21 Ocak 2022 yılında Pescara

4 Eylül 2022 yılında FC U Craiova

30 Haziran 2023 yılında Pescara

Vladislav Blanuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Blanuta şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Blanuta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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