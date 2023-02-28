Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Boico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Boico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.