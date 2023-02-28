Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Boico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Boico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Boico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Boico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Boico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Boico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Boico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Boico 27 Eylül 2006 tarihinde Bălţi şehrinde doğmuştur.  Moldova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Boico Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 15 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Boico'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Boico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Boico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2022 yılında FC Bălți

Vladislav Boico kimdir

Vladislav Boico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Boico şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ȘS Bălți

Vladislav Boico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U17 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislav Boico nereli

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