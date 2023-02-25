Vladislav Bolotnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Bolotnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Bolotnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Bolotnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Bolotnikov 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Болотников Владислав Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Bolotnikov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk II futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Bolotnikov'nin Belshina Bobruisk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Bolotnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Bolotnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Bolotnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Bolotnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Belshina II

Vladislav Bolotnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Bolotnikov şuan Belshina Bobruisk II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Bolotnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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