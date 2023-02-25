Vladislav Buynich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Buynich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Buynich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladislav Buynich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladislav Buynich 4 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Буйнич Владислав Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladislav Buynich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Buynich'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladislav Buynich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladislav Buynich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Krumkachi
1 Ocak 2015 yılında ara verdi
1 Ocak 2021 yılında DYuSSh Stolin
1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno
Vladislav Buynich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladislav Buynich şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.