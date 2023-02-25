Vladislav Buynich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Buynich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladislav Buynich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Buynich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.