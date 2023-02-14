Vladislav Cherny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Cherny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Cherny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Cherny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Cherny 21 Haziran 2003 tarihinde Magnitogorsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Almanya,Rusya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Чёрный Владислав şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Cherny Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Vladislav Cherny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Wiedenbrück futbol takımında oynamaktadır. SC Wiedenbrück takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Cherny'nin SC Wiedenbrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Cherny Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vladislav Cherny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Cherny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Cherny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Paderborn Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2020 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2021 yılında Bielefeld

28 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

29 Ocak 2023 yılında Bielefeld

30 Ocak 2023 yılında SC Wiedenbrück

30 Haziran 2024 yılında Bielefeld

Vladislav Cherny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Cherny şuan SC Wiedenbrück takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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