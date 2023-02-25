Vladislav Davydov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Davydov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Davydov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Davydov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Davydov 18 Haziran 1999 tarihinde Oblivskaya, Rostov Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Давыдов Владислав Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Davydov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Davydov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Davydov'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Davydov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Davydov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Davydov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Davydov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Smolensk

23 Temmuz 2020 yılında Murom

20 Ağustos 2022 yılında Vitebsk

Vladislav Davydov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Davydov şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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