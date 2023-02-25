Vladislav Fedosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Fedosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Fedosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Fedosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Fedosov 5 Mayıs 1998 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Федосов Владислав Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Fedosov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Fedosov'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Fedosov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/17_vladislav_fedosov_17/

Vladislav Fedosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Fedosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Fedosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Fedosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dnepr Mogilev

6 Mart 2019 yılında Vitebsk

16 Temmuz 2021 yılında Dnepr Mogilev

20 Mart 2022 yılında Neftchi

6 Ağustos 2022 yılında Volna Pinsk

15 Şubat 2023 yılında Orsha

Vladislav Fedosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Fedosov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Fedosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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