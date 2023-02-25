Vladislav Fedotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Fedotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Fedotov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Fedotov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Fedotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Fedotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Fedotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Fedotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Fedotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Fedotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Fedotov 8 Şubat 1997 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Федотов Владислав Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Fedotov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Fedotov'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Fedotov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedotov_19/

Vladislav Fedotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Fedotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Fedotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Fedotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Isloch

15 Ağustos 2018 yılında FK Lida

31 Aralık 2018 yılında Isloch

19 Mart 2019 yılında Molodechno

25 Haziran 2019 yılında Underdog

1 Mart 2020 yılında Molodechno

Vladislav Fedotov kimdir

Vladislav Fedotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Fedotov şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Vladislav Fedotov nereli

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