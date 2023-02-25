Vladislav Glinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Glinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Glinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Glinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Glinskiy 29 Mayıs 2000 tarihinde Polotsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Глинский Владислав Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Glinskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Vladislav Glinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vitebsk futbol takımında oynamaktadır. FK Vitebsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Glinskiy'nin FK Vitebsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Glinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hlinkaaa/

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Vladislav Glinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Glinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Glinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Glinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Torpedo Minsk

9 Ağustos 2019 yılında BATE II

6 Şubat 2020 yılında Isloch

29 Temmuz 2021 yılında Vitebsk

31 Aralık 2021 yılında Isloch

1 Ocak 2022 yılında Vitebsk

Vladislav Glinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Glinskiy şuan FK Vitebsk takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Glinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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