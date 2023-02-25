Vladislav Grekovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Grekovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Grekovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Grekovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Grekovich 1 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Грекович Владислав Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Grekovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk II takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Grekovich'nin FK Minsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Grekovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Grekovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Grekovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Grekovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FK Minsk II

Vladislav Grekovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Grekovich şuan FK Minsk II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Grekovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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