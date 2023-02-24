Vladislav İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav İvanov 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владислав Илиев Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav İvanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav İvanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

Vladislav İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav İvanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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