Vladislav Kabachevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kabachevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kabachevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Kabachevskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Kabachevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kabachevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kabachevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kabachevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kabachevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kabachevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kabachevskiy 4 Mart 1998 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кабачевский Владислав Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kabachevskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atletico Management yapmaktadır. Vladislav Kabachevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kabachevskiy'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kabachevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladkabachevsky

Vladislav Kabachevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kabachevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Kabachevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kabachevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vitebsk II

1 Şubat 2018 yılında Orsha

31 Aralık 2018 yılında Vitebsk II

8 Şubat 2019 yılında FK Smorgon

16 Nisan 2020 yılında Molodechno

5 Eylül 2020 yılında Granit

11 Mart 2021 yılında Abdish-Ata Kant

24 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Orsha

10 Şubat 2023 yılında Isloch

Vladislav Kabachevskiy kimdir

Vladislav Kabachevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kabachevskiy şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Kabachevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U17 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Vladislav Kabachevskiy nereli

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