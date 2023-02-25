Vladislav Kabyshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kabyshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kabyshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kabyshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kabyshev 28 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кабышев Владислав Геннадьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kabyshev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kabyshev'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kabyshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kabyshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Kabyshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kabyshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dnyapro II

30 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

19 Ocak 2022 yılında Soligorsk

8 Nisan 2022 yılında Shakhter

31 Aralık 2022 yılında Soligorsk

Vladislav Kabyshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kabyshev şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Kabyshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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