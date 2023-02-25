Vladislav Kalinin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kalinin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kalinin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kalinin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kalinin 14 Ocak 2002 tarihinde Chashniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Калинин Владислав Геннадьевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kalinin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kalinin'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kalinin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kalinin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladislav Kalinin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kalinin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

6 Ağustos 2022 yılında Dinamo Minsk

Vladislav Kalinin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kalinin şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Kalinin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.