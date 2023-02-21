Vladislav Karapuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Karapuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Karapuzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Karapuzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Karapuzov 6 Ocak 2000 tarihinde Norilsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Карапузов Владислав Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Karapuzov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Karapuzov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Karapuzov'nin Akhmat Grozny ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Karapuzov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kara_.23/

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Vladislav Karapuzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Karapuzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Karapuzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Karapuzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2018 yılında Loko-Kazanka M.

27 Ağustos 2019 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Moskova

21 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Moskova

24 Temmuz 2021 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Moskova

8 Eylül 2022 yılında Akhmat Grozny

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Moskova

Vladislav Karapuzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Karapuzov şuan Akhmat Grozny takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Karapuzov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 24 numaralı formasıyla 28 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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