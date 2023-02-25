Vladislav Karpenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Karpenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Karpenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Karpenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Karpenya 29 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпеня Владислав Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Karpenya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Karpenya'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Karpenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Karpenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Karpenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Karpenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Slutsk II

11 Mart 2022 yılında Volna Pinsk

25 Ocak 2023 yılında Energetik-BGU

Vladislav Karpenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Karpenya şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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