Vladislav Kosmynin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kosmynin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kosmynin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Kosmynin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Kosmynin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kosmynin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Kosmynin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kosmynin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kosmynin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kosmynin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kosmynin 17 Ocak 1990 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Belarus,Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Космынин Владислав Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kosmynin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Kosmynin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kosmynin'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kosmynin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kosmynin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Kosmynin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kosmynin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Polotsk

1 Aralık 2010 yılında Naftan

1 Ocak 2011 yılında Volna Pinsk

1 Aralık 2011 yılında Naftan

1 Ocak 2012 yılında Volna Pinsk

31 Aralık 2012 yılında Naftan

2 Nisan 2013 yılında Granit

31 Aralık 2013 yılında Naftan

12 Ağustos 2014 yılında Vitebsk

31 Aralık 2014 yılında Naftan

18 Şubat 2016 yılında Granit

19 Temmuz 2016 yılında Neman Grodno

6 Ocak 2017 yılında AGMK Olmaliq

9 Şubat 2019 yılında Okzhetpes

26 Temmuz 2019 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2020 yılında Qizilqum

24 Şubat 2021 yılında FK Turon

1 Şubat 2022 yılında Istiqlol

18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.

Vladislav Kosmynin kimdir

Vladislav Kosmynin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kosmynin şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Vladislav Kosmynin nereli

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