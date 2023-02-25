Vladislav Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kovalevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Kovalevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Kovalevich 4 Ağustos 2000 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалевич Владислав Васильевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Kovalevich Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Kovalevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kovalevich'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Kovalevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koval_07_/?igshid=9f1r9e5cs5a5

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Vladislav Kovalevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Kovalevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Kovalevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Kovalevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Gomel II

17 Nisan 2020 yılında Svetlogorsk

3 Şubat 2021 yılında Dzerzhinsk

11 Mart 2022 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2022 yılında Dzerzhinsk

2 Şubat 2023 yılında FK Smorgon

Vladislav Kovalevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Kovalevich şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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