Vladislav Kulinkovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kulinkovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Kulinkovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladislav Kulinkovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladislav Kulinkovich 12 Ocak 1997 tarihinde Zhodino şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кулинкович Владислав Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladislav Kulinkovich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Kulinkovich'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vladislav Kulinkovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladislav Kulinkovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Zhodino II
1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2018 yılında SMI Autotrans
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Vladislav Kulinkovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladislav Kulinkovich şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.