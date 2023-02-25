Vladislav Kulinkovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Kulinkovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladislav Kulinkovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Kulinkovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.