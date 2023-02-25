Vladislav Lozhkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Lozhkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Lozhkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Lozhkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Lozhkin 25 Mart 2002 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ложкин Владислав Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Lozhkin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Vladislav Lozhkin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Lozhkin'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Lozhkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lozhkinvlad02/

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Vladislav Lozhkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Lozhkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Lozhkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Lozhkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

9 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk

Vladislav Lozhkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Lozhkin şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Lozhkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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