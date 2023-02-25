Vladislav Lozhkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Lozhkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Lozhkin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Lozhkin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vladislav Lozhkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Lozhkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Lozhkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Lozhkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Lozhkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Lozhkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Lozhkin 25 Mart 2002 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ложкин Владислав Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Lozhkin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Vladislav Lozhkin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Lozhkin'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Lozhkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lozhkinvlad02/

Vladislav Lozhkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Lozhkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Lozhkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Lozhkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

9 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk

Vladislav Lozhkin kimdir

Vladislav Lozhkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Lozhkin şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Lozhkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislav Lozhkin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yuefeng Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuefeng Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdukodir Khusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bingliang Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bingliang Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stanislav Kleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Kleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabı yayınında masada bulunan detay izleyenlerin dikkatinden kaçmadı
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Dünyaca ünlü top model Bella Hadid Amerika'da depremzedelere yardım topladı!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi