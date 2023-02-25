Vladislav Malkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Malkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Malkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Malkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Malkevich 9 Aralık 1999 tarihinde Molodechno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Малькевич Владислав Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Malkevich Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Vladislav Malkevich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Malkevich'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Malkevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malkevichvs/

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Vladislav Malkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Malkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Malkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Malkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında BATE II

1 Ocak 2018 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2019 yılında BATE II

19 Mart 2020 yılında Slavia

31 Aralık 2020 yılında BATE II

1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

13 Temmuz 2021 yılında Slavia

31 Aralık 2021 yılında BATE Borisov

Vladislav Malkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Malkevich şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladislav Malkevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Molodechno

Belarus takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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