Vladislav Melko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Melko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vladislav Melko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Melko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.