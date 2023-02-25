Vladislav Melko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Melko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Melko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vladislav Melko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vladislav Melko 19 Temmuz 2004 tarihinde Voronovo, Grodno Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мелько Владислав Петрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vladislav Melko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Melko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Melko'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Vladislav Melko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vladislav Melko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Borisov U19
1 Temmuz 2021 yılında BATE II
2 Şubat 2023 yılında Torpedo Zhodino
31 Aralık 2023 yılında BATE II
Vladislav Melko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vladislav Melko şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Vladislav Melko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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