Vladislav Molchan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Molchan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Molchan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Molchan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Molchan 21 Eylül 2000 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Rusya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Молчан Владислав Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Molchan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Vladislav Molchan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Molchan'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Molchan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vladislav Molchan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Molchan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Molchan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2019 yılında Zenit II

21 Şubat 2020 yılında Enisey

28 Eylül 2020 yılında SM Caen

Vladislav Molchan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Molchan şuan SM Caen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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