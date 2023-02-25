Vladislav Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Morozov 12 Ekim 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Владислав Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Morozov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Vladislav Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladislav Morozov'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dynamo Brest II

1 Temmuz 2018 yılında Rukh

17 Şubat 2021 yılında Isloch

18 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Vladislav Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Morozov şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Morozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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