Vladislav Naydenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Naydenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Naydenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Naydenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Naydenov 29 Kasım 2001 tarihinde Vratsa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Владислав Севдалинов Найденов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Naydenov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Naydenov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vladislav Naydenov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Naydenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Naydenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Naydenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Naydenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

Vladislav Naydenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Naydenov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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