Vladislav Poloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Poloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Poloz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Poloz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Poloz 6 Haziran 2001 tarihinde Mozyr şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Полоз Владислав Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Poloz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Poloz'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Poloz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Poloz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Poloz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Poloz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slavia Mozyr II

1 Ocak 2021 yılında Slavia

Vladislav Poloz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Poloz şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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