Vladislav Puninskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Puninskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Puninskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Puninskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Puninskiy 1 Temmuz 2002 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Пунинский Владислав Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Puninskiy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Puninskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Puninskiy'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Puninskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vlad_puninskiy/?hl=ru

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Vladislav Puninskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Puninskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Puninskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Puninskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

Vladislav Puninskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Puninskiy şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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