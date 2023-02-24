Vladislav Rogosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Rogosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Rogosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Rogosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Rogosic 21 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Rogosic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV Football Agency yapmaktadır. Vladislav Rogosic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Rogosic'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Rogosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Rogosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Rogosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Rogosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Zora Spuz

1 Temmuz 2012 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2013 yılında B. Podgorica

15 Temmuz 2015 yılında FK Lovcen

4 Temmuz 2016 yılında Zeta Golubovac

23 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

6 Ağustos 2021 yılında Kom Podgorica

11 Şubat 2022 yılında Zora Spuz

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Vladislav Rogosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Rogosic şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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