Vladislav Sharko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Sharko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Sharko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Sharko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Sharko 3 Ağustos 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шарко Владислав Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Sharko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 30 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Vladislav Sharko'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Sharko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Sharko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Sharko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Sharko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Molodechno

31 Aralık 2019 yılında Smolevichi II

30 Nisan 2021 yılında Osipovichi

Vladislav Sharko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Sharko şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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