Vladislav Shubovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Shubovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Shubovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Shubovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Shubovich 3 Mayıs 2000 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шубович Владислав Вадимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Shubovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Shubovich'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Shubovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shuba.14

Vladislav Shubovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Shubovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Shubovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Shubovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında Rukh

3 Nisan 2020 yılında Granit

31 Aralık 2020 yılında Rukh

23 Mart 2021 yılında Krumkachi

31 Aralık 2021 yılında Rukh

11 Mart 2022 yılında FK Smorgon

Vladislav Shubovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Shubovich şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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